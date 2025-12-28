Slušaj vest

Mnogi su sumnjali u njega, ali on je pokazao da je reč o rasnom strelcu.

Kameron Pejn je protiv Makabija nagovestio o kakvom NBA kalibru je reč, a meč protiv Splita je to još jednom potvrdio.

Kameron Pejn

Crno-beli su dočekali hrvatski klub u 12. kolu ABA lige, a Pejn je u u prvom poluvremenu ispalio sedam trojki i pogodio čak 6!

Biće on pravo pojačamje za Partizan, a velika je šteta što ranije nije došao među crno-bele...

