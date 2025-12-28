Slušaj vest

Mnogi su sumnjali u njega, ali on je pokazao da je reč o rasnom strelcu.

Kameron Pejn je protiv Makabija nagovestio o kakvom NBA kalibru je reč, a meč protiv Splita je to još jednom potvrdio.

Kameron Pejn Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Crno-beli su dočekali hrvatski klub u 12. kolu ABA lige, a Pejn je u u prvom poluvremenu ispalio sedam trojki i pogodio čak 6!

Biće on pravo pojačamje za Partizan, a velika je šteta što ranije nije došao među crno-bele... 

Ne propustiteKošarkaPARTIZAN PRESEKAO OKO DŽONSA I PORED SVEGA! Crno-beli doneli važnu odluku!
Tajrik Džons KK Partizan
EvroligaOTKRIVEN PLAN KLUBA AKO DŽONS ODE U OLIMPIJAKOS: Poznata sudbina još jednog važnog igrača!
Tajrik Džons
KošarkaPARTIZAN - SPLIT: Pejn 6 od 7 za tri! Razbio je Split za 20 minuta košarke!
Kameron Pejn
EvroligaDŽABARI PARKER U IDEALNOM TIMU EVROLIGE: Pa, ovo su šokovi...
Džabari Parker

BONUS VIDEO:

Kameron Pejn prvi poeni u Partizanu Izvor: MONDO/Nikola Lalović