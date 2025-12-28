Košarkaši Valensije u dobrom raspoloženju dočekaće utakmicu protiv Partizana u Evroligi.
VALENSIJA SLAVILA PRED PARTIZAN: Domaćin nadoknadio -16 i preokrenuo meč!
Valensija je protiv Andore slavila posle preokreta u 12. kolu Endesa lige, rezultatom 84:79.
Valensija - Crvena zvezda Foto: Valencia basket (Miguel Ángel Polo)
"Slepe miševe" je predvodio Branku Badio sa 22 poena i pet skokova, Haime Pradilja je bio nadomak dabl-dabl učinka sa 12 poena i devet s
Posle ove pobede ekipa Pedra Martinesa ima učinak od 9/2.
Ekipa Andore je sredinom treće četvrtine imala prednost od 16 razlike, ali je Valensija uspela da dođe do preokreta i veoma značajne pobede.
U utakmici 19. kola Evrolige Valensija će da dočeka Partizan u utorak od 20.30.
