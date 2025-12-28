Slušaj vest

Valensija je protiv Andore slavila posle preokreta u 12. kolu Endesa lige, rezultatom 84:79.

"Slepe miševe" je predvodio Branku Badio sa 22 poena i pet skokova, Haime Pradilja je bio nadomak dabl-dabl učinka sa 12 poena i devet s

Posle ove pobede ekipa Pedra Martinesa ima učinak od 9/2.

Ekipa Andore je sredinom treće četvrtine imala prednost od 16 razlike, ali je Valensija uspela da dođe do preokreta i veoma značajne pobede.

U utakmici 19. kola Evrolige Valensija će da dočeka Partizan u utorak od 20.30.