ISPLIVALI NOVI DETALJI - OSTOJA TRAŽI 200.000 EVRA ZA TAJRIKA DŽONSA: Sada se u priču umešao i Dubai!
Tajrik Džons će po svemu sudeći uskoro napustiti Partizan.
Centar crno-belih je već neko vreme na udaru navijača, koji su ga u više navrata žestoko izviždali zbog problematičnog ponašanja. Situacija je kulminirala posle debakla od Makabija, kada je Amerikanc nakon ozbiljne verbalne rasprave hteo i fizički da se obračuna sa određenim pristalicama Partizana.
Dan nakon incideta u grčkim medijima pojavila se informacija da bi Tajrik mogao da nastavi karijeru Olimpijakosu i da je klub iz Pireja već obavestio njegovog agenta o interesovanju. Međutim, atinski velikan nije jedini klub koji će pokušati da iskoristi situaciju oko Tajrika Džonsa.
Pored ekipe Olimpijakosa, za centra Partizana Tajrika Džonsa ozbiljno je zainteresovan i Dubai, otkriva grčka "Gazeta".
Ambiciozni debitant u Evroligi pokušaće da preotme "već viđeno" pojačanje velikanu iz Pireja.
Navodno, predsednik Partizana Ostoja Mijailović tražio je od čelnika Olimpijakosa da plate obeštećenje u iznosu od 200.000 evra za Tajrika Džonsa, što klub iz Pireja nije voljan da učini.
Dok se Partizan i Olimpijakos "natežu" oko novca, situaciju će pokušati da iskoristi Dubai, otkriva "Gazeta".
Dubai na centarskim pozicijama ima Kabengelea i Kamenjaša, ali žele da iskoriste priliku koja se neočekivano javila sa situacijom Tajrika Džonsa u Partizanu.
Šta će se desiti sa Tajrikom Džonsom i kakva ga budućnost čeka, ostaje da se vidi u danima koji dolaze.
Kurir sport/Mozzart sport