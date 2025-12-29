Slušaj vest

Tajrik Džons će po svemu sudeći uskoro napustiti Partizan.

Centar crno-belih je već neko vreme na udaru navijača, koji su ga u više navrata žestoko izviždali zbog problematičnog ponašanja. Situacija je kulminirala posle debakla od Makabija, kada je Amerikanc nakon ozbiljne verbalne rasprave hteo i fizički da se obračuna sa određenim pristalicama Partizana.

Dan nakon incideta u grčkim medijima pojavila se informacija da bi Tajrik mogao da nastavi karijeru Olimpijakosu i da je klub iz Pireja već obavestio njegovog agenta o interesovanju. Međutim, atinski velikan nije jedini klub koji će pokušati da iskoristi situaciju oko Tajrika Džonsa.

1/9 Vidi galeriju Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pored ekipe Olimpijakosa, za centra Partizana Tajrika Džonsa ozbiljno je zainteresovan i Dubai, otkriva grčka "Gazeta".

Ambiciozni debitant u Evroligi pokušaće da preotme "već viđeno" pojačanje velikanu iz Pireja.

Navodno, predsednik Partizana Ostoja Mijailović tražio je od čelnika Olimpijakosa da plate obeštećenje u iznosu od 200.000 evra za Tajrika Džonsa, što klub iz Pireja nije voljan da učini.

Dok se Partizan i Olimpijakos "natežu" oko novca, situaciju će pokušati da iskoristi Dubai, otkriva "Gazeta".

Dubai na centarskim pozicijama ima Kabengelea i Kamenjaša, ali žele da iskoriste priliku koja se neočekivano javila sa situacijom Tajrika Džonsa u Partizanu.

Šta će se desiti sa Tajrikom Džonsom i kakva ga budućnost čeka, ostaje da se vidi u danima koji dolaze.

Kurir sport/Mozzart sport