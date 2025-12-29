Slušaj vest

Košarkaši Partizana ubedljivo su savladali Split (110:74) u ABA ligi, te su najavili da bi mogli da izađu iz krize.

Ipak, situacija je daleko od idealne, Tajrik Džons i Džabari Parker su na izlaznim vratima iz kluba, a spominje se da bi i Sterling Braun mogao da napusti Beograd. Na sve to Partizan će već u utorak gostovati Valensiji u Evroligi, tako da će Đoan Penjaroja imati pune ruke posla.

1/22 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Upravo se Penjaroja odlučio za jedan potez koji je vezan za Tajrika Džonsa i Džabarija Parkera.

Španski stručnjak vodiće pomenuti dvojac u Valensiju, te će Džons i Parker biti u konkurenciji za sastav, preneo je Mozzart sport. Da li će i igrati, ostaje da se vidi.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je u seriji od tri poraza u Evroligi (Virtus, Žalgiris, Makabi), a Valensija igra fenomenalno ove sezone i ima učinak od 12-6, te je jasno da crno-bele čeka pakleno težak zadatak.

BONUS VIDEO: