Tajrik je već neko vreme na udaru navijača, koji su ga u više navrata žestoko izviždali zbog problematičnog ponašanja. Situacija je kulminirala posle debakla od Makabija, kada je Amerikanc nakon ozbiljne verbalne rasprave hteo i fizički da se obračuna sa određenim pristalicama Partizana .

"Prvi put čujem… Malo sam se distancirao od društvenih mreža otkako sam došao u Srbiju i Partizan. Bilo mi je previše svega ranije, tako da nisam pratio šta se dešava, fokusiran sam na momke koji su tu. Tajrik je sjajan momak, drago nam je što je tu i uvek nam je mnogo značio kao timu. Tako da, ne obraćam pažnju na sve to što se dešava spolja. Nastavićemo da računamo na njega, to je naš momak i šta god da se desi – to je van moje kontrole. Moramo da budemo fokusirani na košarku", rekao je u razgovoru za "Meridian sport" Bruno Fernando.