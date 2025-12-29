Slušaj vest

Iako su mediji praktično već preselili Tajrika Džonsa u Pirej, njegov saigrač iz Partizana, centar Bruno Fernando, tvrdi da nema takve informacije.

Tajrik je već neko vreme na udaru navijača, koji su ga u više navrata žestoko izviždali zbog problematičnog ponašanja. Situacija je kulminirala posle debakla od Makabija, kada je Amerikanc nakon ozbiljne verbalne rasprave hteo i fizički da se obračuna sa određenim pristalicama Partizana.

Dan nakon incideta u grčkim medijima pojavila se informacija da bi Tajrik mogao da nastavi karijeru Olimpijakosu i da je klub iz Pireja već obavestio njegovog agenta o interesovanju.

Bruno nije čuo ništa o njegovom odlasku, barem tako tvrdi.

"Prvi put čujem… Malo sam se distancirao od društvenih mreža otkako sam došao u Srbiju i Partizan. Bilo mi je previše svega ranije, tako da nisam pratio šta se dešava, fokusiran sam na momke koji su tu. Tajrik je sjajan momak, drago nam je što je tu i uvek nam je mnogo značio kao timu. Tako da, ne obraćam pažnju na sve to što se dešava spolja. Nastavićemo da računamo na njega, to je naš momak i šta god da se desi – to je van moje kontrole. Moramo da budemo fokusirani na košarku", rekao je u razgovoru za "Meridian sport" Bruno Fernando.

Penjaroja o Tajriku Džounsu