Košarkaši Partizana u utorak od 20.30 igraju poslednji meč u 2025. godini, a protivnik crno-belima biće ekipa Valensije.

Pred gostovanje španskom klubu svoja očekivanja izneo je trener Partizana, Đoan Penjaroja.

- Valensija je veliki tim i imaju odličnog trenera, tako da me ne iznenađuje zašto imaju ovakve rezultate do sada. Oni su ekipa koja drži jak ritam i imaju mnogo poseda tokom meča, a takođe šutiraju dosta za tri poena. Uz to, imaju talentovane pojedince koji mogu da napadnu dobrim driblingom, šutnu za tri poena ili udele pravovremen pas. Što se nas tiče, najvažnije je da pokušamo da iskontrolišemo njihovu tranziciju i kontranapade - istakao je Penjaroja.

