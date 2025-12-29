Slušaj vest

Košarkaši Partizana u utorak od 20.30 igraju poslednji meč u 2025. godini, a protivnik crno-belima biće ekipa Valensije.

Pred gostovanje španskom klubu svoja očekivanja izneo je košarkaš crno-belih, Kameron Pejn.

- Moramo da pogledamo snimke i da vidimo kako možemo da ih zaustavimo. Mislim da je najvažnije da nastavimo da igramo zajedno i da tako možemo da imamo dobru priliku u sutrašnjem meču - istakao je Kameron Pejn.

Kameron Pejn Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

