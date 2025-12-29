Slušaj vest

Tajrika Džounsa traži Olimpijakos, Sterling Braun umalo da pređe u Efes, ali je stvar propala... Za njih dvojicu i Džabarija Parkera sada su u igri Armani i Dubai.

To su samo neke od informacija koje su se pojavile prethodnih dana, a tiču se čistke u Partizanu, ranije najavljivane od predsednika kluba Ostoje Mijailovića. Dakle, mnogi renomirani evroligaški klubovi odmah su "skočili" i prate razvoj situacije kako bi se pojačali igračima koji su na izlaznim vratima kluba iz Humske.

Šta to govori? Očigledno da u Partizanu nisu u pitanju igrački problemi pojedinih košarkaša, već nešto drugo. Neka vrsta bojkota bila je i više nego očigledna, nešto je "puklo" u svlačionici, a saznajemo da je jedan od razloga loše atmosfere nezadovoljstvo primanjima.

Naime, neki od momaka koji brane boje Partizana smatraju da su premalo plaćeni u odnosu na pojedince koji imaju daleko veće plate, a na parketu ne prikazuju skoro ništa. U centru ovog problema je Džabari Parker, koji je potpisao ugovor na 2.500.000 evra, a njegov doprinos igri i rezultatima je skandalozan.

Takođe, sporna je i plata Šejka Miltona, koji takođe zarađuje pomenute milione, a daleko je ispod očekivanog nivoa...

Po kuloarima se priča da su najviše nezadovoljni Tajrik Džouns i Sterling Braun, a još nekima nije baš svejedno kada pomisle da Parkeru i Miltonu mesečno legne 250.000 evra na račun.

Zapravo, Tajrik sada ima problem i sa Brunom Fernandom, jer smatra da je bolji igrač i da nije pravedno da novajlija dobije veću platu. Simptomatična su i Džounsova preskakanja mečeva, to je javno pomenuo i bivši trener Željko Obradović, koji je jednom prilikom jasno rekao da nema pojma zašto Amerikanac ne može da igra... Nedavno se snažni košarkaš požalio na povredu mišića, a kasnije se pojavila informacija da na pregledima nije dijagnostikovana povreda.

Tajrik očigledno nije iskoristio priliku koja mu se nenadano ukazala. Iako nije predviđen za startera na svojoj poziciji, silom prilika se našao u toj ulozi jer Partizan ovog leta nije uspeo da pronađe adekvatnu "peticu". I prilično je upropastio šansu... Mogao je da se potrudi, poboljša svoju reputaciju, napravi korak ka znatno unosnijem narednom ugovoru, umesto da razmišlja o nekim drugim stvarima.

Sve je to kulminiralo sukobima s navijačima, koji su Džounsa i Brauna uzeli na zub, a posle poraza od Makabija umalo da dođe i do fizičkog sukoba. Preksinoć su se dvojica košarkaša Partizana ponovo sporečkala sa Grobarima, bilo je međusobnog psovanja. Očigledno da je odlazak iz Beograda logično rešenje...

