Slušaj vest

Dosadašnji košarkaš Olimpijakosa Sejben Li novi je igrač Efesa, saopštio je danas turski klub.

Li je sa Efesom potpisao ugovor do kraja sezone.

Američki plejmejker je u Evroligi ove sezone beležio u proseku 3,4 poena i 1,4 asistencije.

1/5 Vidi galeriju Sejben Li Foto: Starsport

U Evroligi je prošle sezone igrao i za Makabi iz Tel Aviva, u koji je došao iz turske Manise, dok je u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) bio član Detroita, Filadelfije i Finiksa.

Efes zauzima 17. mesto na tabeli Evrolige sa šest pobeda i 12 poraza.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: