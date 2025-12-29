Slušaj vest

Dosadašnji košarkaš Olimpijakosa Sejben Li novi je igrač Efesa, saopštio je danas turski klub.

Li je sa Efesom potpisao ugovor do kraja sezone.

Američki plejmejker je u Evroligi ove sezone beležio u proseku 3,4 poena i 1,4 asistencije.

Sejben Li Foto: Starsport

U Evroligi je prošle sezone igrao i za Makabi iz Tel Aviva, u koji je došao iz turske Manise, dok je u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) bio član Detroita, Filadelfije i Finiksa.

Efes zauzima 17. mesto na tabeli Evrolige sa šest pobeda i 12 poraza.

Kurir sport / Beta

