KAKVO LUDILO! PAPIR CRNO NA BELO! Pogledajte koliko je novca zaradio Džabari Parker! (FOTO)
Stigao je letos u Partizan kao najveće pojačanje u istoriji kluba, ali je Džabari Parker kroz nekoliko meseci postao kamen oko vrata crno-belima.
Loše partije, čudno ponašanje i višak kilograma, učinli su Parkera jednim od najgorih akvizicija u istoriji.
Pre Barselone i Partizana, Parker je mnogo obećavao u NBA ligi. Dve teške povrede kolena, Džabarija su oskataile u nameri da postane jedan od nosećih lica najjače lige na svetu.
Parker je u NBA ligi nastupao za Milvoki Bakse, koji su ga izabrali kao drugog pika na draftu 2014. godine, zatim za Atlantu, Boston, Čikago i Sakramento, a u Evropu je "doleteo" u leto 2024.
Tokom boravka u NBA ligi, punih sedam godina, Parker je inkasirao velikih 56 miliona dolara! U Partizanu je trenutno najplaćeniji u timu, ali svojih igrama ne zaslužuje ni deseti deo izdvojenog novca za njega.
