KK Crvena zvezda odžala je godišnju konferenciju za medije gde je sumirano sve što je urađeno u 2025. 

Predsednika kluba Željko Drčelić govorio je o ponudi NBA za ulazak u novo takmičenje u nastajanju - NBA Evropa.

NBA liga zvala Crvenu zvezdu

Ipak, Drčelić je rekao da je cilj Zvezde da postane stalni učesnik i suvlasnik u evroligaškoj strukturi.

Zvezda je u isto vreme i obnovila sponzorsku saradnju sa Meridianom.

Radonjić se vraća sa utakmice Crvena zvezda - Virtus