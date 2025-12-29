Otvoreno o svemu, konferencija Crvene zvezde za kraj 2025. godine.
sve je rečeno
OTKRIVENO! CRVENA ZVEZDA DOBILA POZIV ZA ULAZAK U NBA EVROPU: Evo šta su poručili sa Malog Kalemegdana! (VIDEO)
KK Crvena zvezda odžala je godišnju konferenciju za medije gde je sumirano sve što je urađeno u 2025.
Predsednika kluba Željko Drčelić govorio je o ponudi NBA za ulazak u novo takmičenje u nastajanju - NBA Evropa.
Ipak, Drčelić je rekao da je cilj Zvezde da postane stalni učesnik i suvlasnik u evroligaškoj strukturi.
Zvezda je u isto vreme i obnovila sponzorsku saradnju sa Meridianom.
