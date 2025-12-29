Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda organizovala je novogodišnji koktel za medije.

Sportski direktor kluba Milan Dozet osvrnuo se na odlaske Miloša Teodosića i Branka Lazića iz Zvede:

Crvena zvezda - Virtus Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

- Pretpostavljam da je pitanje za Teodosića. Miloš je neko ko je završio karijeru, mi smo znali da je to njegova poslednja sezona. Pričali smo sa njim, kao i sa Stefanom Markovićem da ostanu, predsednik je rekao na poziciji koju žele.

- Oni su rekli da imaju planove da probaju neke druge stvari u životu. Sa Milošem se pričalo da ostane, nije dogovoreno, sa Lazićem je razgovarano, ali je rekao da želi da igra bar dve godine još. Vrata Zvezde su otvorena za sve njih, kada to odluče - rekao je Dozet.

Ne propustiteEvroligaOTKRIVENO! CRVENA ZVEZDA DOBILA POZIV ZA ULAZAK U NBA EVROPU: Evo šta su poručili sa Malog Kalemegdana! (VIDEO)
Željko Drčelić predsednik KK Crvena zvezda
EvroligaKAKVO LUDILO! PAPIR CRNO NA BELO! Pogledajte koliko je novca zaradio Džabari Parker! (FOTO)
Džabari Parker u dresu Partizana
FudbalMARKO NIKOLIĆ KRADE CRVENOJ ZVEZDI VELIKO ZIMSKO POJAČANJE: Na Mrakani su se baš nameračili na njega, ali...
Marko Nikolić kao trener atinskog AEK
EvroligaEKSKLUZIVNO! ZBOG OVOGA JE PUKLA SVLAČIONICA PARTIZANA! Parker i Milton u centru pažnje, iza svega se krije OGROMAN NOVAC! Ovo su svi detalji!
KK Partizan

BONUS VIDEO:

NBA liga zvala Crvenu zvezduž Izvor: Kurir