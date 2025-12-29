Slušaj vest

KK Crvena zvezda održala je konferenciju za novinare za kraj 2025. godine.

Prvi čovek crveno-belih Željko Drčelić govorio je o povratku Džoela Bolomboja iz SAD nakon oporavka od teške povrede koju je zadobio još proletos u evroligaškom okršaju protiv Olimpije Milano.

Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

- On bi trebalo da se pojavi tokom noći u Beogradu. On je Zvezdin vojnik, oporavio se 90%, mislim da će brzo da se priključi timu Zvezde - rekao je Drčelić.

Povratkom Bolomboja, uz oporavak Hasijela Rivera, Zvezda bi pored Donatasa Motijeunasa i Ebuke Izundua mogla da dobije respektabilnu centarsku liniju u nastavku evroligaškog pohoda.

Podsetimo, Zvezda nakon 18. kola u Evroligi ima učinak od 18-10, a u 2. januara crveno-beli gostuju Anadolu Efesu od 18.00.

