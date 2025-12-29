- Morali smo da dovedemo novog trenera, centra, Batlera. To nam je povećalo budžet za četiri miliona evra, s tim što smo se oslobodili ugovora nekih igrača. U suštini, budžet je povećan za 3,5-4 miliona evra u odnosu na ono što smo ranije govorili - rekao je Drčelić.