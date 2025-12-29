Promena budžeta Crvene zvezde.
CRVENA ZVEZDA MORALA DA POVEĆA BUDŽET! Željko Drčelić bez dlake na jeziku!
Predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić govorio je na konferenciji za medije - na novogodišnjem koktelu crveno-belih.
Drčelić se dotakao i promene budžeta kluba:
Željko Drčelić Foto: Starsport
- Morali smo da dovedemo novog trenera, centra, Batlera. To nam je povećalo budžet za četiri miliona evra, s tim što smo se oslobodili ugovora nekih igrača. U suštini, budžet je povećan za 3,5-4 miliona evra u odnosu na ono što smo ranije govorili - rekao je Drčelić.
