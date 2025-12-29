Slušaj vest

Predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić govorio je na konferenciji za medije - na novogodišnjem koktelu crveno-belih.

Drčelić se dotakao i promene budžeta kluba:

Željko Drčelić Foto: Starsport

- Morali smo da dovedemo novog trenera, centra, Batlera. To nam je povećalo budžet za četiri miliona evra, s tim što smo se oslobodili ugovora nekih igrača. U suštini, budžet je povećan za 3,5-4 miliona evra u odnosu na ono što smo ranije govorili - rekao je Drčelić.

BONUS VIDEO:

Obraćanje trenera Crvene zvezde Saše Obradovića Izvor: Kurir