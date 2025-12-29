Slušaj vest

Sportski direktor Crvene zvezde Milan Dozet govorio je o Džeredu Batleru, američkom beku koji je podigao nivo igre kluba sa Malog Kalemegdana.

Dozet je između redova najavio i da bi Batler dogodine mogao da nosi dres Zvezde:

Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Taj agent je bio toliko spreman da je pitao i za povrede Bolomboja, Grehema, imao je pripremljeb niz pitanja za nas, gde je i taj igrač video sebe u sistemu. Mislim da je Batler jedan od boljih napadača. Momak je prizeman, voli da radi, podiže svoj, neću da kažem nivo igre, Saša je rekao da je on jedan od boljih koje je trenirao. Neverovatno talentovan napadač, može da da koš bilo kom igraču, pokušava i da shvati osbranu i biće neko na koga ćemo ozbiljno računati i ove i sledeće sezone - rekao je Dozet i tako nagovestio da bi Batler i naredne sezone mogao da brani boje Zvezde.

zvezda-real-215267.JPG

BONUS VIDEO:

Džared Batler za pobedu Crvene zvezde protiv Virtusa Izvor: Arena Sport