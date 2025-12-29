- Taj agent je bio toliko spreman da je pitao i za povrede Bolomboja, Grehema, imao je pripremljeb niz pitanja za nas, gde je i taj igrač video sebe u sistemu. Mislim da je Batler jedan od boljih napadača. Momak je prizeman, voli da radi, podiže svoj, neću da kažem nivo igre, Saša je rekao da je on jedan od boljih koje je trenirao. Neverovatno talentovan napadač, može da da koš bilo kom igraču, pokušava i da shvati osbranu i biće neko na koga ćemo ozbiljno računati i ove i sledeće sezone - rekao je Dozet i tako nagovestio da bi Batler i naredne sezone mogao da brani boje Zvezde.