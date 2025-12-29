Slušaj vest

Trener Crvene zvezdeSaša Obradović je na novogodišnjem koktelu kluba odgovorio na poruku predsednika Željka Drčelića da je cilj Fajnal-for.

Na novogodišnjem koktelu Crvene zvezde predsednik kluba Željko Drčelić iskoristio je priliku da jasno postavi nove ambicije – više se ne govori samo o dobrim partijama u Evroligi, već o F4.

Saša Obradović govor Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Te reči nisu ostale bez odgovora. Saša Obradović, trener Zvezde, obratio se prisutnima i otvoreno prokomentarisao poruku koja je stigla iz vrha kluba.

- To breme F4 koje imamo neće biti lako ostvariti, ali svi verujemo - i tim i ja, da veliki ciljevi uvek moraju da postoje, da velika Zvezda uvek mora da ima velike ciljeve. Nikad se nećemo zadovoljiti malim i to ovaj posao čini posebnim. Nadam se da će svima posle ove godine srca biti ispunjena - rekao je Obradović.

