Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke se nije pojavio na novogodišnjem koktelu koji je održan u ponedeljak veče.

Čima Moneke, jedan od najvažnijih igrača crveno-belih ove sezone, nije bio prisutan, što je odmah izazvalo zabrinutost među navijačima.

Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kako je potvrdio klupski portparol Igor Vujičin, razlog odsustva je zdravstvene prirode. Po njegovim rečima, Moneke se nije pojavio jer ima povišenu temperaturu, te nije bio u stanju da prisustvuje događaju.

Ne tako dobre vesti za Crvenu zvezdu koja 2. januara gostuje od 18.00 Anadolu Efesu u izuzetno važnom meču za povratak Zvezde na pobednički kolosek u Evroligi.

