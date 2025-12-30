Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke se nije pojavio na novogodišnjem koktelu koji je održan u ponedeljak veče.

Čima Moneke, jedan od najvažnijih igrača crveno-belih ove sezone, nije bio prisutan, što je odmah izazvalo zabrinutost među navijačima.

Kako je potvrdio klupski portparol Igor Vujičin, razlog odsustva je zdravstvene prirode. Po njegovim rečima, Moneke se nije pojavio jer ima povišenu temperaturu, te nije bio u stanju da prisustvuje događaju.

Ne tako dobre vesti za Crvenu zvezdu koja 2. januara gostuje od 18.00 Anadolu Efesu u izuzetno važnom meču za povratak Zvezde na pobednički kolosek u Evroligi.

