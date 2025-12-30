Slušaj vest

Doskorašnji selektor naše košarkaške reprezentacije i aktuelni trener Bajerna iz Minhena, Svetislav Pešić, izneo je svoje mišljenje projektu koji NBA liga planira da sprovede u Evropi.

Reč je o novoj NBA Evropa ligi, koja će pokušati da zaseni Evroligu.

U intervjuu koji je dao za "Gigantes" Pešić je apelovao na prvog čoveka Evrolige Dejana Bodirogu da preuzme inicijativu i spreči da Amerikanci preuzmu evropsku košarku.

"Najveći problem je nedostatak dogovora između FIBA i Evrolige. Jedni kažu da oni drugi to ne žele. Ovi drugi kažu da ovi prvi to ne žele", rekao je Pešić i dodao:

"I, kao i uvek, kao što se dešava u politici ili ekonomiji, pojave se Amerikanci i kažu: 'Imate problem?' 'Da, jednostavno ne možemo da postignemo dogovor.' 'Nema problema, ne brinite, mi ćemo vam pokazati rešenje za evropsku košarku.' I to… to je katastrofa".

Pešić je otkrio da je već razgovarao sa Bodirogom na tu temu.

"Rekao sam mu ako je fudbalska Liga šampiona veliki biznis u Evropi, treba da razgovaramo sa UEFA kako bismo izgradili sinergiju. Trebalo bi da imamo nemački mentalitet. Oni kažu 'Nema problema, postoje samo rešenja'".

On je istakao da ljudi koji vode evropsku košarku moraju da shvate da imaju odgovornost prema budućnosti.