Panatinaikos u okršaju sa Partizanom u Atini

Slušaj vest

Bivši košarkaš PartizanaJanis Kuzeloglu letos je pojačao Panatinaikos, međuti, grčki velikan želi da ga pošalje na pozajmicu.

Naime, on neće odlaziti iz Grčke i ostaće u domaćem šampionatu i sezonu završiti u ekipi Marusija.

1/8 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Partizan - Panatinaikos Foto: Printscreen

Podsetimo, Janis Kuzeloglu je svojevremeno igrao za Partizan (kod trenera Duška Vujoševića), a prethodnog leta je iz redova AEK-a prešao u Panatinaikos.

Nije se naigrao u zelenom delu Atine, nastupio je samo devet puta i to tri puta u Evroligi, a šest u nacionalnom šampionatu.

BONUS VIDEO: