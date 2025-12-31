Slušaj vest

Bivši košarkaš PartizanaJanis Kuzeloglu letos je pojačao Panatinaikos, međuti, grčki velikan želi da ga pošalje na pozajmicu.

Naime, on neće odlaziti iz Grčke i ostaće u domaćem šampionatu i sezonu završiti u ekipi Marusija.

Detalji sa utakmice Partizan - Panatinaikos Foto: Printscreen

Podsetimo, Janis Kuzeloglu je svojevremeno igrao za Partizan (kod trenera Duška Vujoševića), a prethodnog leta je iz redova AEK-a prešao u Panatinaikos.

Nije se naigrao u zelenom delu Atine, nastupio je samo devet puta i to tri puta u Evroligi, a šest u nacionalnom šampionatu.

