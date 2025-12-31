Panatinaikos prelomio!
DA SE NE LJUBIMO: Došlo je vreme za rastanak, Evroliga nije za njega!
Bivši košarkaš PartizanaJanis Kuzeloglu letos je pojačao Panatinaikos, međuti, grčki velikan želi da ga pošalje na pozajmicu.
Naime, on neće odlaziti iz Grčke i ostaće u domaćem šampionatu i sezonu završiti u ekipi Marusija.
Podsetimo, Janis Kuzeloglu je svojevremeno igrao za Partizan (kod trenera Duška Vujoševića), a prethodnog leta je iz redova AEK-a prešao u Panatinaikos.
Nije se naigrao u zelenom delu Atine, nastupio je samo devet puta i to tri puta u Evroligi, a šest u nacionalnom šampionatu.
