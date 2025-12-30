Slušaj vest

Kevin Panter, košarkaš Barselone, imenovan je za MVP Evrolige u mesecu decembru.

On je u dresu Barselone imao fantastičan mesec decembar i od Evrolige je dobio nagradu MVP meseca. U ovoj sezoni su za najkorisnijeg igrača meseca birani Silvan Fransisko i Kenet Farid.

Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Panteru je ovo druga nagrada MVP meseca jer je prošlu osvojio u oktobru 2024. godine. Pridružuje se Huanu Karlosu Navaru, Anti Tomiću i Nikoli Mirotiću kao igrač sa više od jedne nagrade za igrača meseca.

Barsa je u decembru imala četiri pobede i to nad Crvenom zvezdom, Olimpijakosom, Parizom i Baskonijom, dok su jedini poraz doživeli od Fenerbahčea u poslednje odigranom meču.

Panter je u decembru predvodio sve igrače Evrolige sa prosekom od 24,4 poena po utakmici, uz 55,1% šuta za dva, 46,9% za tri poena i 92,0% sa linije slobodnih bacanja.

U proseku je beležio 3,0 pogođene trojke, 3,4 asistencije i 1,8 ukradenih lopti po meču, dok je bio peti po PIR indeksu (23,0) i peti po prosečnom plus/minusu (+9,8).

Sa više od 32 minuta po utakmici, bio je jedan od samo sedam igrača koji su tokom meseca u proseku provodili najmanje 30 minuta na parketu.

