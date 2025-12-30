Slušaj vest

Crno-beli su bili zainteresovani za bivšeg košarkaša Majami Hita, a pregovori su u jednom trenutku ušli u ozbiljnu fazu. Silva, koji trenutno nastupa za atinski AEK, nalazio se na meti i Partizana i Barselone.

Ipak, Gabonac je na kraju odlučio da odbije ponude iz Beograda i Barselone i karijeru nastavi u Fenerbahčeu, sa kojim je navodno postigao dogovor. Vest je preneo poznati turski košarkaški novinar, čime su ugašene nade brojnih navijača Partizana koji su priželjkivali njegovo pojačanje u reketu.

Ko je Kris Silva?

Silva je jedan od najzaslužnih za zapažene rezultate koje ekipa trenera Dragana Šakote beleži ove sezone. AEK je trenutno četvrti u grčkom šampionatu, dok je grupnu fazu FIBA Lige šampiona završio na prvom mestu, sa pet trijumfa iz šest mečeva.

Silva je domaćem prvenstvu prosečno beležio 16.2 poena uz 7.4 skoka i 1.6 asistencija, dok je u Ligi šampiona imao 14.8 poena, osam skokova i 1.8 asistencija u proseku.

Grčki Atletiko piše da Silva u ugovoru sa AEK-om ima klauzulu koja mu dozvoljava da u slučaju ponuda iz Evrolige napusti tim, a koja će stupiti na snagu već prvog dana 2026. godine.

U AEK je stigao iz izraelskog Bnei Herzlija, a tokom karijere nastupao je i u NBA ligi. U sezoni 2019/20 upisao je 44 nastupa za Majami, a nosio je i dresove Kingsa, Minesote i Dalasa.