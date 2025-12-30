- Za mene je Milutinov starter. Iskreno, ne znam koliko bi se toga promenilo. Šta drugačije on radi od Donta Hola… Milutinov će igrati vbez obzira ko je iza njega. Igraće prvih osam minuta, celu prvu četvrtina. Da li će Tajrik Džons biti jednako efikasan? “Kada je starter, onda je jedan od najboljih, ali mislim da je druga priča ako će biti drugi, treći centar… Hol je znao da će biti drugi centar, i neće praviti dramu što ne igra… Za mene su veoma slični i ne znam šta bi bilo drugačije u Olimpijakosu. Milutinov je prvi centar i to je tako. Čovek igra brutalnu sezonu i možeš da ga držiš na parketu dok god ima snage. On je najbolji centar ove sezone - rekao je Moneke.