Košarkaš Crvene zvezdeČima Moneke ponovo je govorio u podkastu "Amerikanos", gde se dotakao raznih zaninmljvih tema.

Prokomentarisao je potencijalni transfer centra Partizana Tajrika Džonsa u Olimpijakos i napomenuo kako veruje da centar Partizana zapravo i nije potreban timu iz Pireja.

Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Za mene je Milutinov starter. Iskreno, ne znam koliko bi se toga promenilo. Šta drugačije on radi od Donta Hola… Milutinov će igrati vbez obzira ko je iza njega. Igraće prvih osam minuta, celu prvu četvrtina. Da li će Tajrik Džons biti jednako efikasan? “Kada je starter, onda je jedan od najboljih, ali mislim da je druga priča ako će biti drugi, treći centar… Hol je znao da će biti drugi centar, i neće praviti dramu što ne igra… Za mene su veoma slični i ne znam šta bi bilo drugačije u Olimpijakosu. Milutinov je prvi centar i to je tako. Čovek igra brutalnu sezonu i možeš da ga držiš na parketu dok god ima snage. On je najbolji centar ove sezone - rekao je Moneke.

Podsetimo, pored Olimpijkosa, za usluge Tajrika Džonsa zaintersovan je i Dubai.

Čima Moneke zagrlio Tomislava Tomovića