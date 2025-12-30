Slušaj vest

Košarkaši Partizana upisali su i četvrti vezani poraz u Evroligi.

Crno-beli su na gostovanju poraženi od Valensije sa 86:73 u meču 19. kola Evrolige.

Situacija na tabeli postaje alarmantna za Partizan, pošto su crno-beli zakucani za samo dno!

Da nevolja po Partizan bude još veća pobrinuo se Asvel, koji je na svom parketu slavio protiv Pariza i izjednačio se sa Partizanom na samom začelju tabele sa učinkom 6-13.

Po pest pobeda još imaju Baskonija, Efes i Pariz, dok je Bajern na pet uz meč manje.

Plej-in i plej-of postaju iz kola u kolo misaona imenica za Partizan.

