Partizan dodatno pao na tabeli Evrolige.
TABELA EVROLIGE ĆE "UBITI" GROBARE U POJAM! Partizan potonuo na samo dno, ovo je pakao!
Košarkaši Partizana upisali su i četvrti vezani poraz u Evroligi.
Crno-beli su na gostovanju poraženi od Valensije sa 86:73 u meču 19. kola Evrolige.
Situacija na tabeli postaje alarmantna za Partizan, pošto su crno-beli zakucani za samo dno!
Da nevolja po Partizan bude još veća pobrinuo se Asvel, koji je na svom parketu slavio protiv Pariza i izjednačio se sa Partizanom na samom začelju tabele sa učinkom 6-13.
Po pest pobeda još imaju Baskonija, Efes i Pariz, dok je Bajern na pet uz meč manje.
Plej-in i plej-of postaju iz kola u kolo misaona imenica za Partizan.
Evo i tabele!
