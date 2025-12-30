Navijači Partizana besni.
haos
A, NA TVITERU, KATAKLIZMA! Vanja Marinković baca kamenje na livadi, Grobari opleli po igračima nakon novog poraza! Da nije tužno, bilo bi smešno...
Slušaj vest
Košarkaši Partizana poraženi su na gostovanju od Valensije sa 86:73 u 19. kolu Evrolige.
Posle meča navijači Partizana bili su kivni i sav svoj bes su putem Tvitera usmerili ka košarkašima crno-belih.
Večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Bilo je svega u komentarima...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši