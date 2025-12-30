Slušaj vest

Košarkaši Partizana upisali su i četvrti uzastopni poraz u Evroligi.

Večeras su crno-beli izgubili na gostujućem parketu od Valensije rezultatom 86:73 u sklopu 19. kola Evrolige. 

Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Nakon meča, trener crno-belih Đoan Penjaroja je rekao:

- Mislim da smo se dobro držali, takmičili, a bila je ovo teška utakmica za nas. Nikome nije lako u Valensiji, mora dobro da se šutira ovde i mi smo promašili veliki broj šuteva večeras - rekao je Penjaroja.

Ne propustiteEvroliga"NAJVAŽNIJE JE..." Đoan Penjaroja se oglasio pred meč Valensije i Partizana!
Đoan Penjaroja
EvroligaŠTA SE DEŠAVA SA TAJRIKOM DŽONSOM I DŽABARIJEM PARKEROM?! Đoan Penjaroja povukao OVAJ POTEZ pred meč Valensije i Partizana!
Tajrik Džons i Džabari Parker KK Partizan
KošarkaPENJAROJA OTVORENO I DŽABARIJU PARKERU! Da li je i dalje košarkaš Partizana pitaju se svi...
Džabari Parker
KošarkaPARTIZAN PRESEKAO OKO DŽONSA I PORED SVEGA! Crno-beli doneli važnu odluku!
Tajrik Džons KK Partizan

Penjaroja o Tajriku Džounsu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić