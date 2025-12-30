Trener Parnog valjka sumirao utiske
PRVE REČI ĐOANA PENJAROJA NAKON NOVOG PORAZA PARTIZANA! Trener crno-belih otkrio razloge neuspeha u Španiji: "Nikome nije lako u Valensiji"
Večeras su crno-beli izgubili na gostujućem parketu od Valensije rezultatom 86:73 u sklopu 19. kola Evrolige.
Đoan Penjaroja Foto: Starsport
Nakon meča, trener crno-belih Đoan Penjaroja je rekao:
- Mislim da smo se dobro držali, takmičili, a bila je ovo teška utakmica za nas. Nikome nije lako u Valensiji, mora dobro da se šutira ovde i mi smo promašili veliki broj šuteva večeras - rekao je Penjaroja.
