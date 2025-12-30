Džabari Parker morao na klupu kako bi mu ukazala lekarska pomoć.
DŽABARI PARKER KRVARI! Sudije pokrale Partizan protiv Valensije? Evo šta se dogodilo!
Košarkaši Valensije ugostili su Partizan u 19. kolu Evrolige.
Tokom drugog poluvremena Džabari Parker je dobio jak udarac u nos od Omari Mura, ali sudije to nisu ni uzelu u razmatranje da gledaju i možda dodele nesportsku ličnu grešku...
Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Parker je odmah izašao iz igre, gde mu je ukazana pomoć, jer je krilnom centru Partizana išla krv na nos posle udarca koji je dobio.
