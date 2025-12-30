Slušaj vest

Košarkaši Valensije ugostili su Partizan u 19. kolu Evrolige.

Tokom drugog poluvremena Džabari Parker je dobio jak udarac u nos od Omari Mura, ali sudije to nisu ni uzelu u razmatranje da gledaju i možda dodele nesportsku ličnu grešku...

Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Parker je odmah izašao iz igre, gde mu je ukazana pomoć, jer je krilnom centru Partizana išla krv na nos posle udarca koji je dobio.

Džabari Parker neće da skoči na loptu Izvor: Printscreen/Arena sport