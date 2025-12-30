Slušaj vest

Košarkaši Žalgirisa pobedili su lidera Hapoel u Tel Avivu rezultatom 93:80 u 19. kolu Evrolige.

Najefikasniji igrač bio je Najdžel Vilijams-Gos sa 17 poena i 4 asistencije, dok je 15 ubacio Mozes Rajt, 13 Silvan Fransisko uz 8 asistencija, Tubelis je imao 12 poena i 8 skokova, Brazdeikis 10 poena

Na drugoj strani smo videli 18 poena i 8 asistencija Krisa Džonsa, 14 poena Ilajdže Brajanta, 12 Dena Oturua i 10 Džonatana Motlija.

