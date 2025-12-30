- Pre svega čestitke Valensiji na pobedi. Nije moguće biti srećan posle poraza, ali mislim da smo napredovali u našem poslu, mislim da smo se borili dobro 35 minuta, a onda smo promašili lake šuteve za tri poene i mislim da smo unapredili našu defanzivu, posebno smo prvih 15 minuta sve kontrolisali dobro. Naša situacija nije dobra, ali mislim da smo igrali dobro i da smo unapredili u odnosu na naše poslednje utakmice.