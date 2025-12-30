SUROVO ISKREN! Penjaroja sumirao igru Partizana protiv Valensije, nije mu lako nakon novog poraza!
Nakon meča tener Partizana Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije:
- Pre svega čestitke Valensiji na pobedi. Nije moguće biti srećan posle poraza, ali mislim da smo napredovali u našem poslu, mislim da smo se borili dobro 35 minuta, a onda smo promašili lake šuteve za tri poene i mislim da smo unapredili našu defanzivu, posebno smo prvih 15 minuta sve kontrolisali dobro. Naša situacija nije dobra, ali mislim da smo igrali dobro i da smo unapredili u odnosu na naše poslednje utakmice.
Upitan je Penjaroja šta želi od svoje ekipe od strane novinara iz Španije.
- Želim da više igraju zajedno, da više budu takmičarski nastrojeni i da igraju bolje, više konsistentno u odbrani, da više nateramo protivnika da se pomuči - istakao je Penjaroja.
