Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Valensije sa 86:73 u 19. kolu Evrolige.

Nakon meča tener Partizana Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije:

Đoan Penjaroja Foto: Starsport

- Pre svega čestitke Valensiji na pobedi. Nije moguće biti srećan posle poraza, ali mislim da smo napredovali u našem poslu, mislim da smo se borili dobro 35 minuta, a onda smo promašili lake šuteve za tri poene i mislim da smo unapredili našu defanzivu, posebno smo prvih 15 minuta sve kontrolisali dobro. Naša situacija nije dobra, ali mislim da smo igrali dobro i da smo unapredili u odnosu na naše poslednje utakmice.

Upitan je Penjaroja šta želi od svoje ekipe od strane novinara iz Španije.

- Želim da više igraju zajedno, da više budu takmičarski nastrojeni i da igraju bolje, više konsistentno u odbrani, da više nateramo protivnika da se pomuči - istakao je Penjaroja.

Ne propustiteEvroligaNAVIJAČI PARTIZANA OVAJ SNIMAK BOLJE DA NE GLEDAJU... Pogledajte kako su crno-beli pretrpeli i četvrti uzastopni poraz, ovo su najzanimljiviji momenti sa meča!
partizan-maccabi-23785864 (1).JPG
EvroligaA, NA TVITERU, KATAKLIZMA! Vanja Marinković baca kamenje na livadi, Grobari opleli po igračima nakon novog poraza! Da nije tužno, bilo bi smešno...
EvroligaPRVE REČI ĐOANA PENJAROJA NAKON NOVOG PORAZA PARTIZANA! Trener crno-belih otkrio razloge neuspeha u Španiji: "Nikome nije lako u Valensiji"
Đoan Penjaroja
EvroligaTABELA EVROLIGE ĆE "UBITI" GROBARE U POJAM! Partizan potonuo na samo dno, ovo je pakao!
KK Partizan

BONUS VIDEO:

Penjaroja o Tajriku Džounsu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić