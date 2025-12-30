Slušaj vest

Partizan je upisao četvrti vezani poraz Evroligi, pošto su izabranici Đoana Penjaroje doživeli neuspeh od Valensije u gostima - 86:73.

Igrao je Partizan solidno 30 minuta, a onda je usledila kriza u poslednjoj deonici iz koje se crno-beli nisu iščupali.

Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kapiten Partizana Vanja Marinković odigrao je još jednu lošu utakmicu u nizu, završivši meč sa 0 poena uz šut 0 od 5 i indeks 18.

Sa druge strane Dvejn Vašington, je odigrao užasan meč, ubacivši sedam poena uz indeks minus 15.

Vanja Marinković Foto: Starsport

Ponovo je forsirao šut i gubio lopte u organizaciji, bez mnogo energije u defanzivi. Vanja i Dvejn su kombinovano imali indeks -33, a ko je bio gori?

Ne propustiteEvroligaSUROVO ISKREN! Penjaroja sumirao igru Partizana protiv Valensije, nije mu lako nakon novog poraza!
Đoan Penjaroja
EvroligaNAVIJAČI PARTIZANA OVAJ SNIMAK BOLJE DA NE GLEDAJU... Pogledajte kako su crno-beli pretrpeli i četvrti uzastopni poraz, ovo su najzanimljiviji momenti sa meča!
partizan-maccabi-23785864 (1).JPG
EvroligaA, NA TVITERU, KATAKLIZMA! Vanja Marinković baca kamenje na livadi, Grobari opleli po igračima nakon novog poraza! Da nije tužno, bilo bi smešno...
EvroligaTABELA EVROLIGE ĆE "UBITI" GROBARE U POJAM! Partizan potonuo na samo dno, ovo je pakao!
KK Partizan

BONUS VIDEO:

Dvejn Vašington izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić