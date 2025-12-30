Slušaj vest

Igrao je Partizan solidno 30 minuta, a onda je usledila kriza u poslednjoj deonici iz koje se crno-beli nisu iščupali.

1/7 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kapiten Partizana Vanja Marinković odigrao je još jednu lošu utakmicu u nizu, završivši meč sa 0 poena uz šut 0 od 5 i indeks 18.

Sa druge strane Dvejn Vašington, je odigrao užasan meč, ubacivši sedam poena uz indeks minus 15.

1/12 Vidi galeriju Vanja Marinković Foto: Starsport

Ponovo je forsirao šut i gubio lopte u organizaciji, bez mnogo energije u defanzivi. Vanja i Dvejn su kombinovano imali indeks -33, a ko je bio gori?

BONUS VIDEO: