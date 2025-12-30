Užasna izdanja Vanje Marinkovića i Dvejna Vašingtona.
SRAMOTA ŠTA SU RADILI! INDEKS ĆE VAS ŠOKIRATI! Dvejn Vašington i Vanja Marinković zakopali Partizan u crnu zemlju! Ko je biio gori - vas pitamo?
Partizan je upisao četvrti vezani poraz Evroligi, pošto su izabranici Đoana Penjaroje doživeli neuspeh od Valensije u gostima - 86:73.
Igrao je Partizan solidno 30 minuta, a onda je usledila kriza u poslednjoj deonici iz koje se crno-beli nisu iščupali.
Kapiten Partizana Vanja Marinković odigrao je još jednu lošu utakmicu u nizu, završivši meč sa 0 poena uz šut 0 od 5 i indeks 18.
Sa druge strane Dvejn Vašington, je odigrao užasan meč, ubacivši sedam poena uz indeks minus 15.
Ponovo je forsirao šut i gubio lopte u organizaciji, bez mnogo energije u defanzivi. Vanja i Dvejn su kombinovano imali indeks -33, a ko je bio gori?
