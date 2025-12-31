Slušaj vest

Crno-beli su izgubili u 19. kolu Evrolige na gostovanju španskoj ekipi. Bila je to ujedno i poslednja utakmica Partizana u 2025. godini.

Izuzetno turbulentna godina završena je porazom od ekipe koja je potpuno neočekivano stigla na vrh tabele.

Osetkovski smatra da su greške, kojih nije bilo previše, koštale njegovu ekipu.

"Napravili smo neke greške koje su oni iskoristili. Igrali smo dobro na posed ili dva. Radimo i treniramo svaki dan, trudimo se da budemo bolji. Potrebne su nam pobede i da napredujemo pod vođstvom novog trenera", zaključio je Osetkovski.

Partizan sada ima učinak od šest pobeda i 13 poraza.

