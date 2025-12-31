Slušaj vest

Valensija je kao domaćin u 19. kolu Evrolige bila bolja od crno-belih rezultatom 86:73.

Partizan je bio u igri sve do poslednje četvrtine u kojoj je postigao samo 10 poena.

"Partizan je igrao dobro, pametno i pripremljeno. Ovo je bila izuzetno fizički zahtevna utakmica, možda i najteža do sada. Odlični su i to su pokazali, siguran sam da će napredovati na tabeli. Ovako teške utakmice moraju da se cene. Pobeda od 13 razlike ne oslikava realno stanje na terenu, bilo je izuzetno zahtevno", rekao je Martinez.

Valensija je sada na deobi prvog mesta Evrolige sa Hapoelom i učinkom od 13 pobeda i šest poraza.

"Zadovoljan sam što imamo 13 pobeda, jer ovo nije nimalo lako takmičenje. Ako izgubite dve ili tri utakmice, cela priča se potpuno menja. Moramo biti spremni".

Kada je reč o Partizanu, pred Đoanom Penjarojom je možda i nemoguća misija. Crno-beli imaju šest pobeda i 13 poraza. Pobedu manje, ali i utakmicu manje ima Bajern.

