Crno-beli su bili ravnopravan rival tokom većeg dela meča, ali su odigrali katastrofalnu poslednju četvrtinu, te su doživeli ubedljiv poraz.

O novom neuspehu Partizana govorio je i legendarni košarkaš crno-belih, Miroslav Mića Berić.

- Konačan rezultat nije realan i ko nije gledao utakmicu, video rezultat, pomislio bi - nisu igrali dobro i pred kraj su smanjili prednost. Siguran sam da je bilo i ljudi koji nisu hteli da gledaju jer su mislili da će biti debakl kao Žalgirisa i Makabija. Ovo je bio dobar meč za Partizan i izgubio je 13 razlike. Dali smo pet koševa za zadnjih sedam minuta, tako ne može nijedan protivnik da se dobije. A ne Valensija koja je lider Evrolige uz Hapoel. Ne možemo da budemo nezadovoljno angažovanjem u igri, bila je otvorena utakmica, niko nije mogao da kaže do tog trenutka da će Partizan da izgubi - počeo je priču Mića Berić za "Novu", pa se osvrnuo na Dvejna Vašingtona:

- Na kraju treće četvrtine nepotrebno izletanje Vašingtona, ničim izazvano ide na udvajanje igraču kog drugi igrač Partizana čuva na grudima. Bez obzira što je Tompson dao trojku sa osam metara, koji je povod, šta je tebi u glavi? Penjaroja je raširio ruke, pita o čemu se radi, šta to Vašington pokušava... To su detalji koji su neverovatni. Da to nije uradio, otišli bi na kraju treće sa samo pola koša razlike. Vašington je bio očajan. Njega ne interesuje odbrana. To je alibi odbrana, kao kad ideš na skok i gradiš svog čoveka, pa kada se odbije lopta...

Nije se tu legenda Partizana zaustavila...

- Oseća da sad nije bitan u napadu i ne trudi se u odbrani. Hvalio sam ga, pravi je košgeter, ali kada igra u okviru timskih šuteva. On ima šutnutu loptu po minuti, to ne može tako - zaključio je Mića Berić.

Naredni meč Partizan igra 3. januara protiv Borca iz Čačka u ABA ligi, a onda 6. januara gostuje Monaku, pa tri dana kasnije Barseloni i videćemo kako će se Vašington ponašati na ovim mečevima.

