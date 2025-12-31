Slušaj vest

U svetu Evrolige, gde su reflektori najčešće usmereni ka parketu, poslednjih meseci pažnju navijača sve češće krade - Kristina Tomić.

Novinarka Arene sport koja prati mečeve Crvene zvezde i Partizana postala je gotovo jednako zanimljiva publici kao i akteri na terenu, a neretko i tema razgovora po društvenim mrežama tokom i posle utakmica.

Razlog? Kombinacija koja se retko viđa - upečatljiva pojava, sigurnost pred kamerama, elokvencija i pitanja koja nisu puka forma, već imaju težinu i smisao. Dok mnogi intervjui prolaze nezapaženo, Kristinina pitanja često izazovu reakcije i kod igrača i kod trenera, ali i kod navijača, koji pomno prate svaki njen nastup.

Voditeljka Kristina Tomić

Zanimljivo je da se u evroligaškim večerima sve češće stiče utisak da se navijači Zvezde i Partizana više raduju njenom uključenju nego izjavama sopstvenih ljubimaca. Društvene mreže bruje, klipovi se dele, a komentari jasno govore - Kristina Tomić je postala prepoznatljivo lice evroligaškog spektakla u Beogradu. I to daleko van granica Srbije.

Ono što je izdvaja jeste prirodnost. Bez teatralnosti i senzacionalizma, s jasnom dikcijom i samopouzdanjem, uspela je da izgradi autoritet u okruženju koje često nije blagonaklono prema novinarima. Igrači je poštuju, treneri joj odgovaraju bez zadrške, a publika - publika je prepoznala autentičnost.

U vremenu kad je sportsko novinarstvo često svedeno na brzinu i površnost, Kristina Tomić pokazuje da se znanjem, stavom, pojavom i profesionalnim pristupom može doći u samu žižu interesovanja. I to ne slučajno - već zasluženo.

Ako je suditi po reakcijama navijača i pažnji koju dobija iz meča u meč, njena uloga na evroligaškoj sceni tek će rasti. A u Beogradu, gde se košarka živi punim plućima, to nije mala stvar.

