Tajrik Džons će, barem za sada, ostati u redovima Partizana!

Prema saznanjima "Mozzart Sporta" Džons neće pojačati redove grčkog velikana, a postoji mogućnost da ne ode nigde, ukoliko klub iz Humske ne bude mogao da nađe adekvatnu zamenu.

Tajrik Džons

Od odlaska Tajrik u Olimpijakos - neće biti ništa!

Meta je bio Kris Silva, MVP grupne faze FIBA Lige šampiona. Međutim, snažni Momak iz Gabona je odlučio da opremu atinskog AEK-a zameni dresom aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahčea.

Džons u Evroligi u proseku ima učinak od 10,6 poena, 6,1 skoka, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte.

