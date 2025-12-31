Evo gde Tajrik Džons nastavlja karijeru.
sve je jasno
POZNATO GDE TAJRIK DŽONS NASTAVLJA KARIJERU! Partizan doneo odluku!
Slušaj vest
Tajrik Džons će, barem za sada, ostati u redovima Partizana!
Prema saznanjima "Mozzart Sporta" Džons neće pojačati redove grčkog velikana, a postoji mogućnost da ne ode nigde, ukoliko klub iz Humske ne bude mogao da nađe adekvatnu zamenu.
Tajrik Džons Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Od odlaska Tajrik u Olimpijakos - neće biti ništa!
Meta je bio Kris Silva, MVP grupne faze FIBA Lige šampiona. Međutim, snažni Momak iz Gabona je odlučio da opremu atinskog AEK-a zameni dresom aktuelnog prvaka Evrope Fenerbahčea.
Džons u Evroligi u proseku ima učinak od 10,6 poena, 6,1 skoka, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši