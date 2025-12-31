Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 18.00 gostuje Anadolu Efesu u 19. kolu Evrolige.

Uprkos velikom broju problema sa povredama, jedan igrač se vraća na parket, a radi se o bivšem košarkašu Partizana - Pi Džej Doužeru.

Pi Džej Doužer

Za sada se ne zna da li će se u konkurenciji naći Sejben Li, novo pojačanje iz Olimpijakosa, kao i Džordan Lojd koji je propustio prethodno kolo zbog respiratorne infekcije i problema sa leđima.

Sigurno će van sastava biti Šejn Larkin, kao i Burak Jildiz, kao i Jorgos Papajanis koji propušta celu sezonu.

Ipak, laso će moći da računa na Doužera, koji je do povrede bio bitan šraf u timu Efesa.

