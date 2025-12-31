Efes će teško pasti?
LOŠA VEST ZA ZVEZDU PRED EFES! Crveno-beli moraju da reaguju!
Košarkaši Crvene zvezde u petak od 18.00 gostuje Anadolu Efesu u 19. kolu Evrolige.
Uprkos velikom broju problema sa povredama, jedan igrač se vraća na parket, a radi se o bivšem košarkašu Partizana - Pi Džej Doužeru.
Pi Džej Doužer Foto: Starsport©, Petar Aleksić, Starsport
Za sada se ne zna da li će se u konkurenciji naći Sejben Li, novo pojačanje iz Olimpijakosa, kao i Džordan Lojd koji je propustio prethodno kolo zbog respiratorne infekcije i problema sa leđima.
Sigurno će van sastava biti Šejn Larkin, kao i Burak Jildiz, kao i Jorgos Papajanis koji propušta celu sezonu.
Ipak, laso će moći da računa na Doužera, koji je do povrede bio bitan šraf u timu Efesa.
