Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 18.00 gostuje Anadolu Efesu u 19. kolu Evrolige.

Uprkos velikom broju problema sa povredama, jedan igrač se vraća na parket, a radi se o bivšem košarkašu Partizana - Pi Džej Doužeru.

Pi Džej Doužer Foto: Starsport©, Petar Aleksić, Starsport

Za sada se ne zna da li će se u konkurenciji naći Sejben Li, novo pojačanje iz Olimpijakosa, kao i Džordan Lojd koji je propustio prethodno kolo zbog respiratorne infekcije i problema sa leđima.

Sigurno će van sastava biti Šejn Larkin, kao i Burak Jildiz, kao i Jorgos Papajanis koji propušta celu sezonu.

Ipak, laso će moći da računa na Doužera, koji je do povrede bio bitan šraf u timu Efesa.

Ne propustiteEvroligaNG TEMA: VAS PITAMO! Ko je najbolji strani košarkaš u redovima Partizana i Crvene zvezde u 2025. godini? Lista je baš duga...
Večiti derbi Evroliga
EvroligaSRPKINJA KOJA JE UČINILA NEMOGUĆE! Obožavaju je navijači Crvene zvezde i Partizana! Uspela je da UJEDINI VEČITE RIVALE!
kristina tomic.jpg
KošarkaMISTERIOZNA PORUKA NEBOJŠE ČOVIĆA ZVEZDI! Predsednik KSS otvoreno o crveno-belima: Očigledno misle da znaju bolje...
Nebojša Čović predsednik Košarkaškog saveza Srbije
EvroligaČIMA MONEKE KOMENTARIŠE DEŠAVANJA U PARTIZANU: Lider Crvene zvezde se dotakao Tajrika Džonsa!
Tajrik Džons

BONUS VIDEO:

Radonjić se vraća sa utakmice Crvena zvezda - Virtus Izvor: Kurir