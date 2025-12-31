Slušaj vest

Utakmica 21. kola Evrolige između Hapoela i Pariza pomerena je sa 9. januara na 3. mart jer trenutno ne postoje direktni letovi iz Istanbula za bilo koji izraelski grad.

Po propisima Evrolige, kad se igra duplo kolo, klubovi ne mogu da presedaju, već moraju da imaju direktan let u sledeći grad u kom gostuju istoj nedelji.

Pariz 7. decembra gostuje Efesu, a pošto ni morao da preseda da bi stigao do Tel Aviva, Evroliga je tu utakmicu pomerila na 3. mart.

- Utakmica 21. kola između Hapoela iz Tel Aviva i Pariza koja je bila zakazana za petak 9. januara pomerena je i biće odigrana u utorak, 3. marta zbog logističkih problema koji su pogodili ekipu Pariza po pitanju putovanja iz Istanbula u Tel Aviv - stoji u saopštenju Evrolige.

