Sačekao je najpopularniji košarkaš ekipe sa Malog Kalemegdana da započne 1. januar 2026. godine kako bi sa svojim pratiocima podelio šalu na koju su mnogi već odavno navikli.

"Dođavola, kako smrdim! Nisam se tuširao od prošle godine", rekao je Čima Moneke.

Čima Moneke se našalio na Instagramu Izvor: instagram/chimdoggg

Nigerijac ove sezone igra odlično i deli četvrto mesto na lisi najkorisnijih košarkaša u Evroligi sa indeksom 19,6.

Igrao je na 14 utakmica i na svakoj je bio starter, a u proseku beleži 14,3 poena, uz 7,6 skokova, dve asistencije i 1,1 ukradenom loptom po meču.

