Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke našalio se neposredno nakon ponoći.
ŠALJIVDŽIJA
PA, OVO JE HIT! ČIMA MONEKE POMIRISAO PAZUH, PA NAPRAVIO GRIMASU! Košarkaš Crvene zvezde izgovorio jednu rečenicu, pa javno podelio ovaj snimak!
Slušaj vest
Sačekao je najpopularniji košarkaš ekipe sa Malog Kalemegdana da započne 1. januar 2026. godine kako bi sa svojim pratiocima podelio šalu na koju su mnogi već odavno navikli.
"Dođavola, kako smrdim! Nisam se tuširao od prošle godine", rekao je Čima Moneke.
Nigerijac ove sezone igra odlično i deli četvrto mesto na lisi najkorisnijih košarkaša u Evroligi sa indeksom 19,6.
Igrao je na 14 utakmica i na svakoj je bio starter, a u proseku beleži 14,3 poena, uz 7,6 skokova, dve asistencije i 1,1 ukradenom loptom po meču.
Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Bonus video:
Reaguj
Komentariši