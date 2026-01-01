Slušaj vest

Puno prašine diglo se oko Tajrika Džonsa i njegovog eventualnog odlaska iz Partizana.

Kao prvi kandidat za Džonsov potpis spominjao se Olimpijakos, zatim se pojavila informacija da ostaje u Partizanu, a trener grčkog velikana, Jorgos Barcokas, stao je pred novinare i dobio pitanje o centru crno-belih i njegovom dolasku u Pirej.

Tajrik Džons u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Barcokasu se pitanje očigledno nije svidelo, jer je došlo pred meč protiv Panatinaikosa u Evroligi (petak, 20.15), te je otkrio nove detalje, ali nije želeo da se zadržava na odgovoru.

- Olimpijakos je i dalje prisutan na tržištu, ali da sedim i bavim se time dan pred utakmicu… Očigledno imamo ljude koji su zaduženi za to, ali ja nisam taj. Dajemo neke predloge kako da pojačamo tim, zajedno sa vlasnicima koji žele da pomognu, jer u drugom delu sezone odlučuju se trofeji - rekao je Barcokas i nastavio:

Partizan_v_Olympiacos-I6862.JPG
Foto: Starsport

- Mnogo timova je sada aktivno na tržištu, to se i vidi, i pošto postoji taj rok do 5. januara, neki stavljaju poseban fokus na to. Mi smo prisutni, ali imamo utakmicu sutra, i ne bih želeo da komentarišem.

Da li će Tajrik Džons pojačati Olimpijakos, ostaje da se vidi...

 BONUS VIDEO:

Minut ćutanja za Harisa Brkića na meču Partizan - Virtus Izvor: Kurir