Košarkaši Crvene zvezde u petak od 18 časova gostuju turskom Efesu u Istanbulu meču 19. kola Evrolige.

Crveno-beli su u 2026. godinu ušli kao deveti na tabeli Evrolige sa skorom 10-8, dok je dvostruki prvak Evrope trenutno tek 16. i ima učinak od šest pobeda i duplo više poraza.

Evroliga je odredila sudije za utakmicu Efes - Crvena zvezda, a uloga glavnog arbitra poverena je Nemcu Robertu Lotermozeru kome će pomagati Španac Emilio Perez i Francuz Žozef Bisang.

Lotermozer ne uliva poverenje Zvezdinim navijačima. Nemac je u prošlosti znao da ošteti srpskog evroligaša, a posebno je upečatljivo loše bilo njegovo suđenje u prošlosezonskom okršaju crveno-belih protiv Barselone u "Areni" kada je načinio niz grešaka na štetu domaćina i kumovao Zvezdinom porazu posle čega je bio suspendovan.

Sećamo se i reči Nikole Kalinića da mu je Lotermozer poručio da mu "neće suditi faulove ako priča sa njim".

