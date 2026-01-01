CRNI JANUAR ZA PARTIZAN! Pred "parnim valjkom" je pravi pakao, kako ovo preživeti?
Košarkaši Partizana nalaze se na korak do poslednjeg mesta na tabeli Evrolige, a ukoliko Bajern u Minhenu u petak savlada Makabi iz Tel Avivia, crno-beli će i zvanično sa učinkom 6-13 postati fenjeraš.
Da nevolja pod Partizan bude još veća, tu je težak raspored u januaru koji je pred crno-belima.
Partizanu slede dva teška gostovanju protiv Monaka i Barselone, a crno-beli idu na noge i Bajernu i Milanu...
Kako će se Partizan iščupati i krenuti od dna ka vrhu?
EVROLIGA - PARTIZAN RASPORED ZA JANUAR:
6. januar, 19.30 časova: Monako - Partizan
9. januar, 20.30 časova: Barselona - Partizan
14. januar, 20.30 časova: Partizan - Olimpijakos
20. januar, 20.30 časova: Bajern - Partizan
23. januar, 20.30 časova (Minhen): Partizan - Hapoel Tel Aviv
29. januar, 20.30 časova: Olimpija Milano - Partizan
Standings provided by Sofascore
BONUS VIDEO: