Košarkaši Partizana nalaze se na korak do poslednjeg mesta na tabeli Evrolige, a ukoliko Bajern u Minhenu u petak savlada Makabi iz Tel Avivia, crno-beli će i zvanično sa učinkom 6-13 postati fenjeraš.

Da nevolja pod Partizan bude još veća, tu je težak raspored u januaru koji je pred crno-belima.

Partizanu slede dva teška gostovanju protiv Monaka i Barselone, a crno-beli idu na noge i Bajernu i Milanu...

Kako će se Partizan iščupati i krenuti od dna ka vrhu?

EVROLIGA - PARTIZAN RASPORED ZA JANUAR:

6. januar, 19.30 časova: Monako - Partizan

9. januar, 20.30 časova: Barselona - Partizan

14. januar, 20.30 časova: Partizan - Olimpijakos

20. januar, 20.30 časova: Bajern - Partizan

23. januar, 20.30 časova (Minhen): Partizan - Hapoel Tel Aviv

29. januar, 20.30 časova: Olimpija Milano - Partizan





Standings provided by Sofascore

