Bivši košarkaš PartizanaBruno Kaboklo blizu je odlaska iz redova Hapoel Tel Aviva.

Brazilac će po svemu sudeći ostati u Evroligi, ali ne i u izraelskom timu.

Kako prenosi izraelski "Sport5", Hapoel je saopštio Brazilcu da ne računa na njegove usluge u nastavku sezone, uprkos tome što se oporavio i uskoro bi mogao da bude spreman da zaigra.

Kaboklo navodno želi da ostane i da se bori za ulogu, ali izraelski klub ima drugačije i planove i dve strane navodno rade na formuli za prekid saradnje.

To znači da će uskoro bivši košarkaš crno-belih moći da bira novi klub. I prema pisanjima iz Izraela, on neće morati da žuri, iako se rok za prelazak igrača iz jednog u drugi tim unutar Evrolige bliži (5. januar).

Navodno, Kaboklo će moći da potpiše za bilo koji tim iz Evrolige do 25. februara, kad je krajnji rok za pojačanja, jer, kako stoje stvari, nije ni registrovan za utakmice u elitnom takmičenju od strane Hapoela.

