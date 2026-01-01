Miško Ražnatović potvrdio transfer Čime Monekea.
MIŠKO RAŽNATOVIĆ POTVRDIO TRANSFER! Čima Moneke potpisao, bomba za prvi januar!
Poznati košarkaški agent Miodrag Miško Ražnatović započeo je 2026. godinu uz svojevrsnu "transfer bombu".
Naime, lider Crvene zvezdeČima Moneke potpisao je Ražnatovićevu agenciju i postao njegov klijent!
- Uvek sam se trudio da započnem godinu sa nekim novim poslovnim dostignućem, kao signalom da će godina biti uspešna. Vrlo često sam uspevao u tome, i mnogo dobrih i velikih stvari se dogodilo upravo 1. januara. Ipak, današnji početak godine je najuspešniji u mojoj tri decenije dugoj agentskoj karijeri. Čima Moneke je naš novi klijent - napisao je Ražnatović uz fotografiju sa Čimom.
