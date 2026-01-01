Slušaj vest

Poznati košarkaški agent Miodrag Miško Ražnatović započeo je 2026. godinu uz svojevrsnu "transfer bombu".

Naime, lider Crvene zvezdeČima Moneke potpisao je Ražnatovićevu agenciju i postao njegov klijent!

Dom Čime Monekea Foto: Printscreen

- Uvek sam se trudio da započnem godinu sa nekim novim poslovnim dostignućem, kao signalom da će godina biti uspešna. Vrlo često sam uspevao u tome, i mnogo dobrih i velikih stvari se dogodilo upravo 1. januara. Ipak, današnji početak godine je najuspešniji u mojoj tri decenije dugoj agentskoj karijeri. Čima Moneke je naš novi klijent - napisao je Ražnatović uz fotografiju sa Čimom.

Ne propustiteEvroligaNAVIJAČI ZVEZDE NEĆE BITI ODUŠEVLJENI! Ove vesti pred meč sa Efesom nisu želeli da čuju!
Čima Moneke KK Crvena zvezda
EvroligaPA, OVO JE HIT! ČIMA MONEKE POMIRISAO PAZUH, PA NAPRAVIO GRIMASU! Košarkaš Crvene zvezde izgovorio jednu rečenicu, pa javno podelio ovaj snimak!
Čima Moneke
EvroligaBRUNO KABOKLO USKORO POTPISUJE? Bivši centar Partizana napušta Hapoel...
partizanbaskonia84706.jpg
KošarkaKATASTROFALNE VESTI ZA NAGETSE! Jokićeva povreda nije jedini problem: Opšti haos i nevolja za nevoljom u Denveru!
Jonas Valančijunas i Nikola Jokić

BONUS VIDEO:

Cima Moneke pred Panatinaikos: Mrzim Ti Dzej Sortsa Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić