Košarkaši Crvene zvezde u petak od 18.00 gostuju Anadolu Efesu u 19. kolu Evrolige.

Zvezda je trenutno u seriji lošijih rezultata u Evropi i sa učinkom 10-8 na ivici su plej-in zone.

Moneke u dresu Crvene zvezde. Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pred Zvezdom je paklen raspored u januaru...

Raspored Zvezde - januar Evroliga:

02.01.2026. - Anadolu Efes - Crvena zvezda

06.01.2026. - Crvena zvezda - Valensija

09:01.2026. - Žalgiris - Crvena zvezda

15.01.2026. - Olimpija Milano - Crvena zvezda

20.01.2026 - Monako - Crvena zvezda

23.01.2026. - Virtus Bolonja - Crvena zvezda

30.01.2026. - Crvena zvezda - Dubai

Čima Moneke na utakmici protiv Baskonije
Čima Moneke KK Crvena zvezda
Bajern Minhen Danijel Perec
Jonas Valančijunas i Nikola Jokić

