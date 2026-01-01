Raspored utakmica Crvene zvezda u januaru u Evroligi.
biće teško
KOLIKO POBEDA ĆE CRVENA ZVEZDA UPISATI U JANUARU? Paklen raspored utakmica u Evroligi!
Košarkaši Crvene zvezde u petak od 18.00 gostuju Anadolu Efesu u 19. kolu Evrolige.
Zvezda je trenutno u seriji lošijih rezultata u Evropi i sa učinkom 10-8 na ivici su plej-in zone.
Pred Zvezdom je paklen raspored u januaru...
Raspored Zvezde - januar Evroliga:
02.01.2026. - Anadolu Efes - Crvena zvezda
06.01.2026. - Crvena zvezda - Valensija
09:01.2026. - Žalgiris - Crvena zvezda
15.01.2026. - Olimpija Milano - Crvena zvezda
20.01.2026 - Monako - Crvena zvezda
23.01.2026. - Virtus Bolonja - Crvena zvezda
30.01.2026. - Crvena zvezda - Dubai
