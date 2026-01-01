Slušaj vest

Trener košarkaša Efesa Pablo Laso izjavio je pred utakmicu 19. kola Evrolige da Crvena zvezda ima atletski dobar tim i dodao da njegova ekipa želi da dođe do pobede.

Košarkaši Efesa dočekaće u petak od 18 časova Crvenu zvezdu u Istanbulu:

Pablo Laso Foto: EPA-EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO, Printscreen, @starsport

- Crvena zvezda je veoma dobar i atletski tim koji koristi različite stilove igre. Donatas Motieunas im kao centar pruža važan doprinos sposobnošću dodavanja i podrškom u protoku lopte. Mogu da igraju sa nižim timom, koristeći Semija Odželejea i Čimu Monekea pod košem, to ih čini opasnim timom. Ova utakmica će biti važan test za nas. Sejben Li se nedavno pridružio našem timu, Pi-Džej Doužer se vratio nakon povrede. Želimo da pružimo dobru igru i ostvarimo pobedu - rekao je Laso, prenosi sajt kluba.

