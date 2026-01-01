- Crvena zvezda je veoma dobar i atletski tim koji koristi različite stilove igre. Donatas Motieunas im kao centar pruža važan doprinos sposobnošću dodavanja i podrškom u protoku lopte. Mogu da igraju sa nižim timom, koristeći Semija Odželejea i Čimu Monekea pod košem, to ih čini opasnim timom. Ova utakmica će biti važan test za nas. Sejben Li se nedavno pridružio našem timu, Pi-Džej Doužer se vratio nakon povrede. Želimo da pružimo dobru igru i ostvarimo pobedu - rekao je Laso, prenosi sajt kluba.