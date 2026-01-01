Odlazi na pozajmicu.
Panatinaikos je saopštio u četvrtak da je poslao centra Janisa Kuzeloglua na pozajmicu u Marusi do kraja sezone.
Kuzeloglu (204 cm, 30 godina) stigao je u Panatinaikos tokom leta, potpisavši dvogodišnji ugovor.
U tekućoj sezoni upisao je debitantske nastupe u Evroligi, gde je odigrao tri utakmice.
Veću minutažu imao je u grčkom prvenstvu, u kojem je prosečno beležio 2,9 poena i 2,3 skoka po meču.
