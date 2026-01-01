Slušaj vest

Andrea Trinkijeri, italijanski košarkaški trener, govorio je o Partizanu i dešavanjima u tom klubu.

Posle odlaska Željka Obradovića, Trinkijeri je navodno bio kandidat za klupu Partizana, ali je Italijan odmah rekao da ne želi nazad u Humsku.

- Tokom svih ovih godina sam govorio da je moja ljubav prema Partizanu uvek ista, takođe više puta rekao da mislim da je najbolja stvar koja može da se desi Partizanu – da Željko Obradović bude trener… Ovaj rastanak je doveo do ogromne polarizacije. S jedne strane je ljubav prema Partizanu, sa druge poštovanje prema Obradoviću kao čoveku i treneru. I odmah sam sebi rekao ne – ne mogu i ne želim!”, kazao je Trinkijeri i u dahu nastavlja: „Na kraju krajeva ovakva polarizacija nikome ne ide u korist. Ovo je tužno, žalosno i boli me. Nadam se da stižu bolja vremena, ovo nikome nije trebalo - priča Trinkijeri u intervjuu za "Meridian sport".

Tokom razgovora moglo se zaključiti da sa njim lično niko iz Partizana nije razgovarao, već samo sa menadžerom.

- Nisam ni sa kim razgovarao. Nemam nikakav problem da kažem istinu. Ako su pričali s mojim menadžerom, ne znam, jer kad sam video šta se dešava, odmah sam rekao ne mogu. Žao mi je jer moja ljubav za Partizan je uvek tu, ali u ovakvoj situaciju – zbog ljubavi, poštovanja i ove polarizacije rekao sam ne mogu i nije to za mene. U ovakvoj podeli nije to ni za Partizan bilo - rekao je Trinkijeri.

