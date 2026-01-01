SAŠA OBRADOVIĆ SAOPŠTIO DOBRE VESTI PRED EFES! Delije mogu da odahnu!
Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u Istanbul prvog dana Nove godine, gde će u petak od 18.00 igrati meč 19. kola Evrolige protiv Efesa.
Efes ima problema sa povredama kao i Zvezda, a od nedavno kao trener vodi ih Pablo Laso.đ
Što se tiče Zvezde, u Istanbul su otputovali i Ognjen Dobrić, koji je imao problema sa starom povredom nakon pada na utakmici sa Barselonom, i Čima Moneke, kog je mučila visoka temperatura prethodnih dana.
- Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama. I njima su kao i nama povrede ugrozile rezultat i njihove ambicije. U prethodnom periodu su pokazali različita lica, ali defnitivno vrlo dobra ekipa. Promenili su trenera, imali su vremena da se odmore i reorganizuju, kao i da treniraju zajedno. Zanimljiv izazov i teška utakmicu u zanimljivom terminu 2. januara, ali kao što uvek govorim, moramo da vodimo računa o nama. Znamo odakle nam preti najveća opasnost, a to su bekovske pozicije. Poslednje ne i najnevažnije, pitanje je i stila, način na koji igraš, kao što smo izgledali na poslednjoj utakmici sa Cedevitom - rekao je Obradović.
