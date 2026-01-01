Slušaj vest

KK Partizan je odlučio da ne pusti Tajrika Džonsa u Olimpijakos, jer konkretnu zamenu za američkog centra trenutno nema...

Kris Silva je otišao u Fener, jedan od pikova crno-belih, pa je odlučeno da Tajrik sačeka - dok ne iskoči dostojna zamena za njega.

Parni valjak se (još) nije javio kako bi započeo pregovore o obnavljanju saradnje. A, kako se može čuti, Brazilac bi voleo da se vrati u Humsku i ponovo zaduži crno-belu opremu.

Dolazak Bruna Kabokla nazad među crno-bele, sama pomisao da se takav transfer i obistini, Grobarima podiže kosu na glavi!

Kaboklo je u junu 2024. godine pokupio stvari i napustio Beograd, tik pred finale KLS-a protiv Crvene zvezde. Nikome tada nije bilo jasno zašto je Brazilac to uradio, ali on kao takav, među Grobare, nije dobrodošao...

Dosta im je jednog Tajrika Džonsa koji se svađa sa navijačima, preskače ogradu i ulazi u sukobe sa istima...

