KK Partizan još uvek traga za timskom formulom, jer postojeći roster crno-belih ima veliki problem da funkcioniše kao jedna složna zajednica.

Otud, Partizan traga za novim snagama, pa se tako sve češće može čuti da crno-beli žele zamenu za Tajrika Džonsa na koga je Olimpijakos već bacio oko.

Prema pisanju italijanskog novinara Andree Kalconija, Partizan je navodno naciljao Tonija Džekriri, iskusno evroligaškog asa koji već duže vreme nastupa za CSKA iz Moksve.

On je nastupao za Banvit, Gacijantep, Asvel, Baskoniju, Uniks, Fenerbahče, dok prethodne tri godine igra u CSKA iz Moskve.

Tokom svoje četiri godine u Evroligi, on je na proseku od 6.7 poena i 5.4 skokova po utakmici.

