Fudbaleri Sanderlenda i Mančester sitija odigrali su bez golova u meču 19. kola Premijer lige .

Sada se situacija na tabeli pomalo i kristališe, pošto su Brentford i Totenhem ostali na sredini tabele sa 27 i 26 bodova, dok je Mančester siti ostao na drugom mestu sa 41 bodom, dok Arsenal kao prvoplasirana ekipa ima četiri boda više.