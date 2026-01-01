NULA OD FUDBALA I GOLOVA! Arsenal slavi kiks Mančester sitija!
Fudbaleri Sanderlenda i Mančester sitija odigrali su bez golova u meču 19. kola Premijer lige.
U drugom meču Brentford i Totenhem su takođe odigrali bez golova!
Sada se situacija na tabeli pomalo i kristališe, pošto su Brentford i Totenhem ostali na sredini tabele sa 27 i 26 bodova, dok je Mančester siti ostao na drugom mestu sa 41 bodom, dok Arsenal kao prvoplasirana ekipa ima četiri boda više.
Premijer liga, 19. kolo:
Utorak:
Barnli – Njukasl 1:3 (1:2)
Loren 23 – Žoelinton 2, Visa 7, Gimaraeš 90+3
Čelsi – Bornmut 2:2 (2:2)
Palmer 15p, Fernandes 23 – Bruks 6, Klajvert 27
Notingem Forest – Everton 0:2 (0:1)
Garner 19, Beri 79
Vest Hem – Brajton 2:2 (2:1)
Boven 10, Paketa 45+4p – Velbek 32p, Veltman 61
Arsenal – Aston Vila 4:1 (0:0)
Gabrijel 48, Zubimendi 53, Trosar 69, Žesus 78 - Votkins 90+4
Mančester Junajted – Vulverhemptom 1:1 (1:1)
Zirkze 27 - Krejči 45
Četvrtak:
Kristal Palas – Fulam 1:1 (1:0)
Mateta 39 - Kerni 80
Liverpul – Lids 0:0
Brentford – Totenhem 0:0
Sanderlend – Mančester siti 0:0
Standings provided by Sofascore
